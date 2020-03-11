Yumurtalık kanseri sinsi ilerliyor

Erken evrede belirti vermeyen yumurtalık kanseri, tanısı geciktiği için tedavi süreci de uzayabilen bir hastalık olarak biliniyor. Prof. Dr. Mehmet Karaca yumurtalık kanserinin belirtilerini “İştah kaybı, hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması, mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı, vajinal kanama, kilo kaybı, karında basınç hissi ve şişkinlik, kasıkta dolgunluk veya ağrı, uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı” olarak sıraladı. Yumurtalık kanserinde erken tanı yaşamsal önem taşımaktadır. Düzenli jinekolojik muayene ve kan testleri, hastalığın saptanmasına yardımcı olmaktadır. Vajinal ultrason ile muayenede tespit edilen bir kitlenin, cerrahi müdahaleyle nasıl bir yapıya sahip olduğu saptanmaktır.

