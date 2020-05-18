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  3. Yoğurt ve peynir göz yorgunluğunu engeller

Yoğurt ve peynir göz yorgunluğunu engeller

Yoğurt ve peynir göz yorgunluğunu engeller

Vücuda alınan B2 vitamini, metabolizmanın işleyişini doğrudan etkiliyor.

Eksikliği ise gözlerde ışığa karşı hassasiyet ve yanma hissine yol açabiliyor. Bu durum, uzun süre devam ettiğinde katarakt oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Göz yorgunluğunu azaltan B2 vitamininin vücutta eksik olması kornea hastalıklarının oluşmasına da sebep olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, "Yoğurt, peynir, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar tüketildiğinde, B2 vitamini eksikliği giderilebiliyor" diyor.


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