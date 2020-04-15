Yıldız Tilbe'nin Acun Ilıcalı hüsranı: Beni kanalına istemedi!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, koronavirüs nedeniyle karantinada olduğumuz bugünlerde insanlara moral olabilmek için bir müzik programı yapmak istediğini duyurdu. Konuksuz ve seyircisiz bir müzik programı sunmayı planlayan Tilbe, sosyal medyadan televizyon kanalı sahiplerine seslendi. Tilbe’nin ilk olarak kapısının çaldığı kişi TV8’nin sahibi Acun Ilıcalı oldu. Geçtiğimiz sezon kanalda yayımlanan ‘O Ses Türkiye’ programında jüri koltuğuna oturan ünlü sanatçı, Ilıcalı ile TV8,5 için konuştu. Ancak sanatçı, televizyoncunun bu talebini kabul etmediğini söyledi. Tilbe, ardından hayalleri için başka kanal arayışına girdi.



KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORUZ



Instagram’dan canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımında yer alan Nisa’nın oyunlarda isteksiz olmasını eleştirdi. Ilıcalı, “Biz Survivor’a içimizin ısınmadığı kimseyi almayız. Kız iki-üç haftadır aşırı zorlandı. Bu durum zamanla bize de yansımaya başladı. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz” dedi.