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16 Ağustos 2020 Pazar 21:19 | Son Güncelleme:

Yeni Hasankeyf'te son hazırlıklar

Yeni Hasankeyf'te son hazırlıklar

Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı nedeniyle 3 kilometre uzaklıkta yeniden kurulan Batman'ın Hasankeyf ilçesinde cadde ve sokakların yol, alt ve üst yapı ile peyzaj ve refüj çalışmaları sürüyor.

Bölge halkının yerleştiği yeni Hasankeyf’te çalışmaların tamamlanmasının ardından turistler, ilçede ağırlanmaya başlanacak.

Tarihi Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı taşları tek tek sökülüp, Dicle Nehri Kıyısı'ndaki Kültürel Park'a taşındıktan sonra yeniden inşa edilmişti.

Yeni yerleşim yerinde kaymakamlık, belediye, Otelcilik Meslek Yüksekokulu, hastane, kütüphane ve müze gibi çok sayıda kurum da hizmet vermeye başladı.

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