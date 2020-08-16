Yeni Hasankeyf'te son hazırlıklar

Bölge halkının yerleştiği yeni Hasankeyf’te çalışmaların tamamlanmasının ardından turistler, ilçede ağırlanmaya başlanacak.

Tarihi Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı taşları tek tek sökülüp, Dicle Nehri Kıyısı'ndaki Kültürel Park'a taşındıktan sonra yeniden inşa edilmişti.

Yeni yerleşim yerinde kaymakamlık, belediye, Otelcilik Meslek Yüksekokulu, hastane, kütüphane ve müze gibi çok sayıda kurum da hizmet vermeye başladı.