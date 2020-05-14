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  3. Yeni bir sümbül türü bulundu

Yeni bir sümbül türü bulundu

Yeni bir sümbül türü bulundu

Bayburt'ta, kır sümbülü türüne ait yeni bir bitki keşfedildi.

Ege ve Bayburt Üniversitesi’nden iki bilim insanı tarafından literatüre kazandırılan bitkiye "Bayburt Sümbülü" adı verildi. Kop Dağı'nda bitkiler üzerine araştırma yapan Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, Bahtlı bölgesinde farklı olduğunu düşündüğü soğanlı bitkiyi inceledi. Sefalı, daha sonra bu bitkiyi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'a gönderdi. Konu üzerinde gerçekleştirilen ortak çalışma sonucunda bu bitkinin şimdiye kadar literatürde ismi yer almayan bir tür olduğu sonucuna varıldı. 


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