Yay duygusal, akrep güçlü

KOÇ

Kendinize zaman ayırdığınız ve dinlendiğiniz zaman gösterdiğiniz performans herkesi şaşkına uğratıyor. Ne yazık ki kendinize fazla zaman ayırmıyorsunuz. Rejim yapmak istiyor ama başlayamıyorsunuz. Birden kendinizi bu kadar sıkıntıya sokmayın. Yavaş yavaş yemekleri azaltın ve bol bol hareket yapın.



BOĞA

Çevrenizden biriyle yapacağınız konuşmalar sayesinde işinizle ilgili ileriye dönük birtakım planlar yapacaksınız. Bu konuşma sizin için çok yararlı olacak. İş yerinde karşılaşacağınız sorunları büyük tartışmalara yol açmadan sonuçlandırmaya çalışın. Pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Enerjinizi arttıracak doğal yiyeceklere yönelin.



İKİZLER

Duygusal bir gündesiniz. Yaşama pembe gözlüklerle bakabileceksiniz. Böylece gününüz huzurlu ve mutlu geçecek. Bu moralli halinizi devam ettirebilirseniz his ve çalışma hayatınızda bunun olumlu yansımalarını görürsünüz. Pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Enerjinizi arttıracak doğal yiyeceklere yönelin.



YENGEÇ

Yeni iş projeleri yapacaksınız. Bunların hepsi bol kazançlı ve önemli işler. Şansınız açılıyor. İşte hayatta olumlu düşünmenin yararları. Dengenizi koruyabilirseniz çabalarınızın karşılığını almamanız için bir neden yok. En büyük zaafınız terazinin dengelerini eşitlemek. Hep bir taraf ağır basıyor.



ASLAN

Gerilimsiz ve rahat bir gün. Amaçlarınıza rahatça ulaşabileceksiniz. Fakat çevrenizdekilerle inatlaşmayın. Bu tutumunuz onları çileden çıkarıyor. Her şeyi ben biliyorum havasından da vazgeçin. Karşınızdakilere de şans tanıyın. Yenilikler yapmanın vakti geldi de geçiyor bile. Böylece kendinizi daha moralli ve zinde hissedebilirsiniz.



BAŞAK

İstediğiniz başarı geliyor. Hiç ummadığınız birinden destek göreceksiniz. Bu kişi iş yerinizden ve sizi kıskandığını sandığınız biri. Aranızda güzel bir dostluk başlayacak. Evle ilgili bazı sorunlar olabilir. Bunu daha fazla büyütmemelisiniz. Her şeyin çaresi var. Çevrenizde yeni yeni kimseler belirmekte.



TERAZİ

Bugün çok hafiflemiş hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir konu lehinize çözüme ulaşacak. Sabrettiniz ve mükafatını görüyorsunuz. Kendinizi kutlayabilirsiniz. Moraliniz, sağlığınız her şeyiniz çok mükemmel. Başarınızı devam ettirebilirseniz, gelecekte daha da güzel günler sizi bekliyor.



AKREP

Bugün evinizle ilgileneceksiniz. Evle ilgili değişiklik yapmanın zamanı geldi. Yaratma gücünüz sayesinde işte büyük başarı elde edebilirsiniz. Size güçlü biri destek olabilir. Para konusuna diyecek yok. Bolluk sürüyor. Sevdiğinizle aranızda ailevi sorunlar olabilir. Ailenizin sözlerini ona nakletmeyin.



YAY

Duygularınızdaki yoğunluk davranışlarınıza da yansıyor. Özellikle dikkat isteyen konularda bunu önlemeniz yararınıza olacak. İçinizdeki fırtınaları iş yaşamınıza aksettirmeyin. Yarım kalmış işlerinizi bitirmekte yarar var. Kısa süreli beraberlikten bıkanlar ilerki günlerde uzun süreli bir beraberliğe adım atacaklar.



OĞLAK

Geçtiğimiz günlerde yaşadığınız kötü bir olayın tekrar gündeme gelmesi önceleri biraz huzurunuzu kaçırsa da daha sonra olaylar tamamen sizin lehinize gelişerek tüm olumsuzlukları giderecek. İş hayatınızda yapacağınız atılımlarla uzun süredir beklediğiniz fırsatları yakalayabilirsiniz.



KOVA

Parlak bir gün. Kendinize olan güveniniz ve pratik zekanız sayesinde işyerinizde terfi etmeniz çok yakın. Gerek iş gerek özel hayatınızda her şey toz pembe. Sahiplenme duygunuzun ağır basmasına izin vermeyin. Yoksa gereksiz kıskançlıklarla her şeyi bir anda mahvetmeniz işten bile değil. Mali konularda tahminleriniz iyi.

BALIK

Arkadaşlıklar, geleceğe yönelik yatırımlar ve projeler, sizin için ön plana çıkacak konular. Herşeyin istediğiniz gibi olması için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Katılacağınız davet ve toplantılarda yaratıcılığınızla her zamankinden daha fazla dikkat çekeceksiniz. En ufak bir eleştiri bile sizi çileden çıkartmaya yetiyor.

