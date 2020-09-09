Yavru balık kurtarma operasyonu

Fotoğraf sanatçısı Cemil Belder ile doğa tutkunu Cemal Özbek çekimler için gittikleri Konarı Kanyonu'nda suların çekilmesiyle yaşam mücadelesi veren balıklar için kurtarma çalışması başlattı. Taşların arasına ve biriken suların içerisine elleriyle ve sepet ağ ile müdahale eden iki arkadaş yavru balıkları toplayarak başka bir dere yatağına bıraktı.