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09 Eylül 2020 Çarşamba 20:57 | Son Güncelleme:

Yavru balık kurtarma operasyonu

Yavru balık kurtarma operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavurucu sıcaklıkların ardından dere yataklarının kuruması ile birlikte balıklar taşların arasında oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı.

Fotoğraf sanatçısı Cemil Belder ile doğa tutkunu Cemal Özbek çekimler için gittikleri Konarı Kanyonu'nda suların çekilmesiyle yaşam mücadelesi veren balıklar için kurtarma çalışması başlattı. Taşların arasına ve biriken suların içerisine elleriyle ve sepet ağ ile müdahale eden iki arkadaş yavru balıkları toplayarak başka bir dere yatağına bıraktı.

<p>Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'

Prof. Dr. Kerem Alkin Bakan Berat Albayrak'ın V tipi açıklamasını yorumladı

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