Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı ve vitir namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kılınışı ve vakitleri!
Yatsı namazı kaç rekat? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yüce Allah, Miraç gecesi namazı müminlere farz kılmıştır. Namaz kılmaya ilk defa başlayacak olan kişiler "Yatsı namazı ve vitir namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Beş vakit farz namazın sonuncusu olan yatsı namazı 4+4+2 ve vitir namazı olarak toplamda 13 rekattan oluşur. Yatsı namazı kılınışı ve vakitleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yatsı namazının kılınışı ve kaç rekat olduğu namaz kılmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Hz. Allah inanan her Müslüman için namazı Miraç gecesinden farz kılmıştır. Mübarek Ramazan ayını gelmesiyle beraber namaz kılmaya başlamak isteyen kişiler yoğun olarak Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı ve vitir namazı nasıl kılınır? sorularının yanıtını araştırıyor. Toplamda 13 rekattan oluşan yatsı namazı 4+4+2 ve vitir namazı kılınarak tamamlanır. Haberimizin içerisinden Yatsı namazı kılınışı ve vakitleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?
Yatsı namazı 4+4+2 ve vitr namazı olmak üzere toplam 13 rekattan oluşmaktadır.
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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama okunur
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
3. REKAT
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ.
AKŞAM NAMAZI KILINIŞI İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ.
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur
3. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.
YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?
Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır