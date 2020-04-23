Yaren Leylek ve Adem Amca'nın dostluğu 65 yaşa takıldı
Yaren Leylek ve Adem Amca'nın filmlere konu olan hikayesinin arasına koronavirüs girdi. 67 yaşındaki Adem Yılmaz, sokağa çıkamadığı için Yaren Leyleği uzaktan izleyerek özlem gideriyor.
EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜ ALMIŞTI
Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Köyü'nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın her bahar kayığına konan Yaren Leylek hikayesi belgesellere konu olmuştu. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülünü almıştı.
BAHÇESİNE GİDEREK ZİYARET EDİYOR
65 yaşından büyük Adem Yılmaz koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı için Yaren leyleğine kavuşamıyor. Evinin bahçesinden Yaren'inin yolunu gözleyen Adem Amca “Yaren, ara sıra bahçeme konuyor. Şimdilik böyle özlem gideriyoruz. Salgın bittikten sonra gölde buluşacağımızı ümit ediyorum. Onu çok özledim” diyor.