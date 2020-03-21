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Yaramazlığı yaktı

Yaramazlığı yaktı

Emekleyerek mutfağa giden 11 aylık Cengizhan, kaynar su dolu ısıtıcıyı devirdi, ablası da kendi de yandı.

Erzurum Horasan'da Yavuz ve Nurcan Kırmaztaş çiftinin 11 aylık bebekleri Cengizhan, emekleyerek mutfağa gitti. 11 yaşındaki ablası Zehra, Cengizhan'ın mutfaktaki sehpanın üzerinde duran ısıtıcının fişini çekmeye çalıştığını gördü.  

Zehra, kardeşini kucağına alırken Cegizhan ısıtıcının fişini çekmesiyle içi kaynar su dolu ısıtıcı üzerilerine devrildi. Başı, kolları kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derecede derin yanıklar oluşan kardeşlerin tedavisi sürüyor. 


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