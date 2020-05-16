Vitamin yüklemesi gözleri bozabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, “Vücudumuzun besinler yoluyla düzenli vitamin alması, göz sağlığına büyük katkıda bulunuyor. Bağışıklığı güçlendirmek adına bilinçsizce kullanılan vitamin takviyeleri sağlığı olumsuz etkiler. Vücudun ihtiyacı olan vitamini doğru beslenmeyle almak ise uygulanabilecek en kolay yöntemlerden biri olarak belirtiliyor. Göz sağlığını doğrudan etkileyen vitaminler arasında A,E,C ve B2 vitaminleri öne çıkıyor. Vitaminlerin yanında magnezyum, çinko gibi mineraller, ayrıca Omega 3 ve 6 yağ asitlerinden de faydalanmak gerekiyor” dedi.