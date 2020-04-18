Virüse karşı antidepresan kalkanı

Günlük hayatında antidepresan ilaçları kullanan kişilerin diğer insanlara göre bir nebze daha koruma kalkanı içinde yer aldığını belirten uzmanlar bu ilaçların doğrudan ya da dolaylı yolla bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel, “Depresyon, şizofreni, panik, bipolar gibi psikiyatrik hastalıkların doğrudan sinir hücrelerinin işlem bozukluğu, çalışma sistemi bozukluğundan türediğine dair bir kabul vardı. Son yıllarda “nöroenflamasyon hipotezi” diye bir başka hipotez ortaya çıktı. Bu hipoteze göre; bağışıklık sistemi hücrelerinin sinir sistemi hücrelerindeki olumsuz etkisi ve nöronlardaki iltihabi hadise nedeniyle bu hastalıkların ortaya çıktığı savunulmaktadır. Özetle antidepresan ilaçlar, doğrudan ve dolaylı yolla bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve bu ilaçları kullanan insanlar da diğer insanlara göre bir nebze daha koruma kalkanı içinde yer alıyorlar diyebiliriz” diye konuştu.