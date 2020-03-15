Vapurlar yetim kaldı... Burhan Pazarlama artık yok

EN GÜZEL GÜNLERİN SİZİN OLMASI DİLEGİYLE

İstanbul'da şehir hatları vapuruna binen herkes mutlaka Burhan Pazarlama'yı görmüş, yüksek ihtimalle de alışveriş yapmıştır. Gerçek adı; Burhan Demircan. 'Efendim hanfendiler beyfendiler, en güzel günlerin sizin olmasını dilerken bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem...' diyerek söze başlar elindeki ürünleri bitirmeden o vapurdan inmezdi.

'VAPURLARDAN BİRİNE ADI VERİLMELİ' İSTEĞİ

Vapurlarda satışların yasaklandığı 2015 yılına kadar işini 59 yıl boyunca yapan ‘Burhan Pazarlama’, birçok gazete, dergi ve TV’ye haber olmuştu. TRT'nin belgeselini çektiği, üniversitelerde ders konusu olan 'Türkiye'nin en ünlü işportacısı' Burhan Demircan dün vefat etti. Sosyal medyada üzüntüsünü dile getiren İstanbullular 'Vapurlardan birine adı verilmeli' görüşünde birleşti.

'BURHAN PAZARLAMA' ARTIK YOK

Burhan Demircan TRT için çekilen belgeselinde '7 yaşındayken vapurlarda gazete satarak bu işe başladım. Aslında bu bir aile dramıdır, babam eve bakmadığı için para kazanmak zorundaydım. Sonrasında bir ara Almanya'ya bile gidip satış yapmışlığım var. Orada da yüzük sattım. Satamayacağım şey yok, her şeyi satarım' demişti.

BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİK



Şehir hatlarının twitter hesabında “Bir İstanbul beyefendisini kaybettik bugün… Vapurlarımızın bilindik siması, yolculuklarımıza tebessüm katan, nam-ı diğer ‘Burhan Pazarlama’ aramızdan ayrıldı. İstanbul onu hep hatırlayacak” denildi.