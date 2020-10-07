Van'ın keçi kılı ayakkabıları Almanların gözdesi

Ayakkabı ustası Mecit Emen, (55) “Reşik, 100 yıl önce bölge insanının giydiği ayakkabıydı. Ayakkabıların hammaddesini oluşturan keçi kılları ip haline getirilerek işleniyor, ardından da koyun yünü kullanılarak desen veriliyor. Rahat bir giyimi var. Çiftini 150 ile 250 TL arasında satıyoruz" dedi.