07 Ekim 2020 Çarşamba 21:27 | Son Güncelleme:
Van'ın keçi kılı ayakkabıları Almanların gözdesi
Van'da geçmişi bir asır öncesine dayanan, keçi kılından yapılan ve Urartuların kullandığı motiflerle süslenen 'reşik' adlı yöresel ayakkabılar, Almanya ve ABD'den büyük ilgi görüyor.
Ayakkabı ustası Mecit Emen, (55) “Reşik, 100 yıl önce bölge insanının giydiği ayakkabıydı. Ayakkabıların hammaddesini oluşturan keçi kılları ip haline getirilerek işleniyor, ardından da koyun yünü kullanılarak desen veriliyor. Rahat bir giyimi var. Çiftini 150 ile 250 TL arasında satıyoruz" dedi.