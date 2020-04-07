Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7542
  • 7,3221
  • 360.506
  • 92071.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Uyanık berberler yasağı böyle deliyor! 'Konum atarsanız geliriz'

Uyanık berberler yasağı böyle deliyor! 'Konum atarsanız geliriz'

Uyanık berberler yasağı böyle deliyor! 'Konum atarsanız geliriz'

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında berberler 21 Mart tarihinde kapanmıştı. Ancak bazı berberler yasağa uymayarak evlerde tıraş yapıyor. 50 lira olan tarifeyi 150 lira yapan kural tanımazlar müşterilerinden hemen konum istiyor.

FİYATTA ANLAŞALIM HEMEN HİZMETİNİZDEYİM

Berber dükkânları 21 Mart’tan bu yana kapalı. 3 bin 150 TL para cezası olan bu yasağın, sık sık delindiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece’de berberlik yapan S.C.’nin evlere gidip tıraş yaptığı tespit edildi. Habercilerin kendisini ‘holding yöneticisi’ olarak tanıttığı S.C., “Saç kesimi 150 TL. Konum atarsanız gelirim” dedi.

 İŞLER ÇOK YOĞUN 3 GÜN SONRA GELİRİM

Ankara Altındağ’da K.S. de Kızılay’a yakın bir bölgede oturduğunu söyleyen sözde müşteriye, “Vereceğiniz adrese gelirim. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. İşler çok yoğun 2-3 gün sonrasına randevu verebiliyorum” diye konuştu. Berberlerin de müşterilerinin de sağlıklarını hiçe sayması şaşırttı.


Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin detayları açıklandı!

Koronavirüs kurbanı filmler