Uyanık berberler yasağı böyle deliyor! 'Konum atarsanız geliriz'

FİYATTA ANLAŞALIM HEMEN HİZMETİNİZDEYİM



Berber dükkânları 21 Mart’tan bu yana kapalı. 3 bin 150 TL para cezası olan bu yasağın, sık sık delindiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece’de berberlik yapan S.C.’nin evlere gidip tıraş yaptığı tespit edildi. Habercilerin kendisini ‘holding yöneticisi’ olarak tanıttığı S.C., “Saç kesimi 150 TL. Konum atarsanız gelirim” dedi.

İŞLER ÇOK YOĞUN 3 GÜN SONRA GELİRİM

Ankara Altındağ’da K.S. de Kızılay’a yakın bir bölgede oturduğunu söyleyen sözde müşteriye, “Vereceğiniz adrese gelirim. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. İşler çok yoğun 2-3 gün sonrasına randevu verebiliyorum” diye konuştu. Berberlerin de müşterilerinin de sağlıklarını hiçe sayması şaşırttı.