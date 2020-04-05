Ünlülerin karantina günlüğü

Korona virüse karşı önlem amaçlı herkes gibi ünlü isimler de kendilerini izole ediyor. Evde kal çağrılarına uyan ve bunu akım haline getiren ünlü isimler, Instagram’dan da sık sık hayranlarıyla buluşuyor. Takipçileriyle sohbet eden ünlüler, kimi zaman mutfakta yemek tarifleri veriyor, kimi zaman da günlük spor egzersizlerini paylaşıyor.

Kızı Vina ve basketbolcu eşi Caner Deniz ile evinde vakit geçiren oyuncu Müge Boz, keyifli anlarını paylaşarak takipçilerine evde yapılabilecek aktivitelerden bahsediyor.

İBO’DAN CİĞER TARİFİ



İzmir’de karantina günlerini geçiren İbrahim Tatlıses, mutfağa girdi ve hünerlerini gösterdi. Bulmaca çözerek ve televizyon izleyerek zamanını geçiren 68 yayındaki türkücü, önceki gün ciğer kavurma yaptı. Sosyal medyadan o anları yayımlayan Tatlıses, takipçilerine evde kal uyarısı da yapmayı ihmal etmedi.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi ara veren Hilal Altınbilek, İstanbul’daki evinde vakit geçiriyor. Ünlü oyuncu, önceki gün bahçesindeki çiçekleri suladı.



Ebru Şallı, karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Şallı, evinde rutin olarak yaptığı pilates seanslarını takipçilerine de anlatıyor.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, mutfakta hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekmek yapan oyuncu bu kez peynirli lahmacun yaptı.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, korona virüsüne inat Miami’deki tatiline devam ediyor. Tatilinden sık sık görüntüler paylaşan ünlü isim, önceki gün de hayranlarına spor dersleri verdi.