Ünlüler bu kez bahçeye indi

Ünlü isimler, karantinada yeni hobiler edinmeye devam ediyor. Mutfak, resim ve müzik alanında kendilerini geliştiren ünlüler, bu kez çiçek dünyasına merak sardı. Gizem Karaca, Sinem Kobal, Burcu Kara, Seda Bakan ve Muazzez Ersoy, bahçe hobisiyle kendilerine yeni bir uğraş buldu. Gizem Karaca, Seda Bakan ve Burcu Kara, evlerinin arka bahçesini adeta sera alanına dönüştürerek sebze yetiştirmeye başladı. Muazzez Ersoy ve Sinem Kobal ise evlerinde bulunan çiçeklere ek yeni fidanlar ekerek bahçelerini çiçeklerle donattı.