Tuzun çok bilinmeyen faydası: Haloterapi

OP. DR. BİLGEHAN AYDIN



Baz ve asitlerin tepkimesiyle oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Bir yandan günde alınması gereken miktarın üzerine sık sık çıkıldığında hipertansiyon, böbrek ve kalp hastalıkları, ödem birikmesi gibi birçok sağlık sorununun müsebbibi olan kötü madde, fakat bir yandan da antik çağ mitolojilerinden destanlara, atasözlerinden şarkılara kadar birçok anlatının ana teması veya motifi olan güzelleme nesnesi. Türk kültürü ve halkiyatında da tuz, yeni evlilere verildiğinde müreffeh ve bereketli bir gelecek dileği anlamına gelirken, yeni doğmuş bebeklerin yıkandığı suyun içine katıldığında nazardan koruyan bir efsun, ölüleri anarken ekmeğe katık edildiğinde hayır duası, yeni taşınılan evin eşiğine döküldüğünde ise o evin içinde yaşanacak hayatı mutlu kılan bir mucize olarak görülür.

Olaya sağlık gözüyle bakıldığında ise, ben tuza, kaya tuzu olmak koşuluyla, karşı olmayan bir hekimim. Tuz ve su olmadan insan vücudundaki hayati önemi haiz hiçbir hücrenin işlevini yerine getiremeyeceğini her fırsatta söylerim. Mesela iyot eksikliği anne karnındaki bebeğin beyin ve beden gelişiminde ciddi sorunlara yol açabilir. Antidepresan özelliklerinin olduğu da sıkça dile getirilir. Yalnız şunu da muhakkak eklemek isterim ki, mutfağımızdaki tuz, doğal tuz değil. Sadece NaCl; yani sodyum klorür. Halbuki doğal tuzda sodyum ve klor elementlerinin yanında birçok başka eser element de var. Bunlar da insan vücudunda mutlaka bulunması gereken elementler. Denize girdikten sonraki dinginlik ve duruluk halini hatırlatmak isterim. Bunun nedeni deniz suyundaki tuzdur. Tuz, insan bedeninde biriken negatif elektriği iletkenliği sayesinde alıp götürür. Yorucu bir günden sonra evinize geldiğinizde el ve ayaklarınızı tuzlu suyla yıkayarak bunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Görüldüğü üzere, madalyonun bir tarafında tuz insanın düşmanıyken, öbür tarafında dostu. Bize düşen madalyonun faydalı tarafındaki tuzla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak. Bu faydalardan birisi de, bu haftaki yazımda konu etmek istediğim tuz terapisi, nam-ı diğer haloterapi. 19. yüzyılda Polonyalı maden işçilerinin ne olursa olsun hiçbir ciddi hastalığa yakalanmadıklarının dikkat çekmesi üzerine hakkında çalışmalar başlatılan bu olgu 1980’li yılların ortalarından itibaren haloterapi adıyla bilimsel çalışmalara konu olmuş. Temel ilkesi ise yeraltındaki tuz mağaralarının yer üstündeki klinik ortamlarda taklit edilmesi üzerine kurulu. Yeraltı tuz mağaralarındaki doğal ortamlarda uygulandığı takdirde speleoterapi, bu ortamın klinik ortamlarda yapay olarak oluşturulması durumunda haloterapi adını alan bu tedavi yönteminin başta KOAH olmak üzere birçok akciğer ve solunum yolları hastalığına iyi geldiğine dair hakemli bilimsel yayınlarda birçok makaleye rastlamak mümkün. Haloterapinin iyileştirici etkisi ise bu ortamlarda aerosol halinde ve 1-5 mikron boyutlarındaki tuzun solunmasıyla oluyor. Tuz mağaralarındaki veya odalarındaki mikroiklim koşullarında saf halde bulunan sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi aerosol elementler haloterapinin iyileştirici etkisinin temelini oluşturur. Haloterapi bu etkisiyle egzama ve dermatit gibi deri hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Bütün bunları neden anlattım? Yukarıda adını zikrettiğim hastalıklara dikkatinizi çekmek istiyorum. İçinde olduğumuz koronavirüs salgını günlerinin tali sonuçlarından bazılarının bunlar olduğunu unutmamamız gerekir. Covid-19 hastalığının solunum yolları üzerindeki etkileri, ayrıca el hijyeni esnasında istemeden de olsa sıkça kullandığımız dezenfektanların neden olduğu cilt sorunları, dört gözle beklediğimiz salgın sonrası günlerin yeni illetleri olabilir. Bu nedenle haloterapinin alternatif bir tedavi yöntemi olarak gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın birçok yerinde yaygın bir şekilde uygulanan bu tedavi yönteminin ülkemizde de yaygınlaşması için yapılan çalışmaların hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim. Haloterapi odasında geçirilen yarım saatin deniz üzerinde geçirilen üç güne denk geldiğini, bu yarım saatte bünyeye alınan tuz miktarının ise bir öğün yemekte aldığımız miktarın onda biri kadar olduğunu hatırlatarak bu az bilinen konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.