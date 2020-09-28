Tuvana Türkayd doğum gününde iyilik yapacak!

29 yaşına girecek olan Tuvana Türkay, hediye yerine kanser hastası çocuklar için Türk Kanser Derneği’nde yardımda bulunmalarını istedi. Türkay, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım elimizden geldiğince destek olalım’’ dedi.

