Türk Sineması klasiği Deli Deli Küpeli filmi televizyonda! Deli Deli Küpeli filminin konusu nedir?

Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay