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  3. Türk robot uzaya gitmek istiyor
07 Haziran 2020 Pazar 10:00 | Son Güncelleme:

Türk robot uzaya gitmek istiyor

Türk robot uzaya gitmek istiyor

Akınrobotics tarafından üretilen 4 ayaklı robot projesi ARAT zorlu arazi şartlarında, arama-kurtarma faaliyetlerinde, madende ve hastanelerde kullanılabiliyor.

Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, “ARAT, 30 kilo ağırlığında, 70 santimetre boyunda, 12 ekleme sahip" dedi. En büyük hayalinin uzaya giden ilk Türk robot olmak istediğini söyleyen Miniada, “Türkiye'nin insansız sistemlere yönelik ilgisi artıyor. Başta ben Miniada öncülüğünde tüm ülkede robotlar yaygınlaşacak” dedi.

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