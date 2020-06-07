Türk robot uzaya gitmek istiyor

Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, “ARAT, 30 kilo ağırlığında, 70 santimetre boyunda, 12 ekleme sahip" dedi. En büyük hayalinin uzaya giden ilk Türk robot olmak istediğini söyleyen Miniada, “Türkiye'nin insansız sistemlere yönelik ilgisi artıyor. Başta ben Miniada öncülüğünde tüm ülkede robotlar yaygınlaşacak” dedi.