Türk olmaktan utanmıştı... Beğenmediği devletine sığındı!

Katıldığı bir programda ‘Evet Türk'üm ama bu benim suçum değil’ açıklamasını yapan ve İtalya’ya yerleşen, Serra Yılmaz'ı koranavirüs korkusundan memletek sevdası sardı! Türkiye düşmanı Serra Yılmaz’ın ülkeye alınma talebinde bulunduğu iddia edildi. Verdiği demeçlerle her fırsatta Türk olmak istemediğini ima eden oyuncunun bu talebi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz haftalarda İtalya’da koronavirüs nedeniyle perişan olduklarını ifade ederek Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Serra Yılmaz, ülkede oyunculuk sektörünün bittiğini söyleyerek Türkiye’ye alınma talebinde bulundu. Gerekli bakanlıklara başvuru yaptığı öğrenilen ünlü isim için ‘Zavallı’, ‘Sen Türk olmaktan utanmıştın ama biz de senin aslında Türk olmandan utanmıştık’ gibi ifadeler kullanıldı.