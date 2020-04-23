Tüp bebekte yapay zeka

ZEKİ GÜMÜŞ



Tüm alanlarda fark yaratan yapay zeka uygulamaları artık çocuk sahibi olmayı planlayan aileler için de umut oluyor. Modern yaşam, kariyer planları derken çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için geliştirilen yeni tüp bebek tedavi yöntemleri çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlıyor. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalara imza atmış, Bahçeci Ankara Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir, tüp bebek tedavisinde yapay zeka uygulamalarının hastaya en yüksek gebelik şansı sağlayacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla başladığını anlattı. Bu amaçla çocuk isteyen çiftlerin bireysel özellikleri (yaş, kilo gibi), muayene bulguları, hormon değerleri ve önceki tedavi sonuçlarının bilgisayar programı tarafından analiz edilmesiyle benzer özelliklere sahip hastalarda uygulanacak en uygun tedavi yöntemini öngören makine öğrenim sistemi (machine learning system) kullanıldığını dile getiren Demir, şunları kaydetti: “Bugün tüp bebek tedavilerinde yapay zeka uygulamalarının geldiği nokta, gebelik ve doğum şansının en yüksek olduğu embriyoyu seçebilmek üzerinedir.”

EMBRİYOLAR TAKİP EDİLİYOR



Yapay zekanın nasıl kullanıldığı konusunda bilgi veren Demir, tüp bebek tedavisinde yapay zeka uygulamasında embriyoların kapalı ortamda takiplerinin yapılması (embriyoskop) ve gelişim sürecine göre kaliteli olanların belirlenmesinin ilk aşama olduğunu vurguladı. Demir, şöyle devam etti: “Takiben blastokist aşamasına ulaşan embriyolardan biyopsi alınarak tüm kromozomların analizinin yapılması ise ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Kromozomal olarak normal genetik yapıda olan embriyoların mitokondri aktivitesine bakılarak embriyonun rahime tutunma potansiyelinin belirlenmesi ve takiben tüm süreçlerdeki skorların değerlendirilecek puanlama sisteminin oluşturulması, transfer yapılacak embriyonun seçilmesi ve transferi ile tedavi süreci tamamlanmaktadır.

GENETİK KALIP ÇIKARTILIYOR



Embriyolarda genetik ayıklama ve yapay zeka uygulamasının kullanıldığı diğer alanın ise genetik geçişli hastalıklara bağlı hastalıklar olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Berfu Demir, bu uygulamalarda farklı olarak tüp bebek tedavisi öncesinde genetik kalıp çıkarılması gerektiğini söyledi. Demir, sözlerini, “Yapısal kromozomal bozukluklara bağlı gelişen tekrarlayan düşükleri olan hastalarda da normal genetik yapıda embriyonun bulunmasını sağlayan tüp bebek tedavisi, sağlıklı gebeliğe ve doğuma ulaşmayı sağlayan günümüzde uygulanan ileri seviye tüp bebek tedavi uygulamalarıdır” diye tamamladı.