19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:48 | Son Güncelleme:
Tülin Şahin paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti!
Kısa bir süre önce kızının babası Portekizli işadamı Pedro de Noronha'dan psikolojik şiddet gördüğünü açıklayan Tülin Şahin, yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti.
Yapacağı bir çekim öncesi evinde hazırlık yapan Şahin, ayakkabıların altına bant yapıştırdı. Takipçilerinden neden bant yapıştırdığına dair çok sayıda soru gelince Şahin “Çekim için aldığımız ürünler emanet, çekim sonrası iade ediyoruz. Normalde çekimlerde asistanlar yapıyor ama durumlar malum, az ekip. Çekim bittikten sonra tek tek çıkarılıp öyle teslim ediliyor” diye yanıtladı.