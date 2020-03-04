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  3. Tuba Büyüküstün: Çocuklarımla ilgileniyorum

Tuba Büyüküstün: Çocuklarımla ilgileniyorum

Tuba Büyüküstün: Çocuklarımla ilgileniyorum

Oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen ve yakın arkadaşları Meriç Aral, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu ile birlikte Suadiye'deydi.

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Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyen Büyüküstün, uzun zamandır neden ortada görünmediğini açıkladı. ‘Ottoman Rising’in çekimleri nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca sette olan oyuncu, zamanını çocuklarına ayırdığını söyledi. Büyüküstün, “Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum ve onlarla geçiriyorum” dedi. 


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