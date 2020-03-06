Transformers'a rakip Murobot

Çocukken paraları olmadığı için kendi oyuncaklarını yaparak el becerisini geliştiren Çetin, iki üniversite bitirmesine rağmen ustalık yapmaya başladı.

Tamir ettiği araçlardan çıkardığı hurda ve atıl parçalarla biblolar yapan Çetin, araç hurdalarından bir robot yaptı. Gözleri vidalardan, saçları demir zincirlerden oluşan eserine Murobot adını verdi.