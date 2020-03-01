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  3. Tiyatroda 70. yıl bereketi

Tiyatroda 70. yıl bereketi

Tiyatroda 70. yıl bereketi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, son zamanlarda Türk tiyatro seyircisinde fark edilir bir artış yaşandığını, tiyatroyu takip eden iyi bir seyirci kitlesinin bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne ilişkin basın toplantısına katılmak üzere Bursa’ya gelen Kurt, Devlet Tiyatrolarının 70. yılını kutladığını hatırlattı. Kurt, “Türkiye’nin her yerine yetişmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimler de bizi davet ediyor. Yetişmekte zorlanıyoruz. Çok verimli, çok güzel, iyi bir sezon geçiriyoruz. Devlet Tiyatrolarının 70. yılında yeni sahnelerin açılması, müthiş bir heyecan oluşturdu” dedi.


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