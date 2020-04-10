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Tek isteği yürümek

Tek isteği yürümek

Muğla'nın Menteşe İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Aişe Kurkmaz, 15 yıl önce geçirdiği hastalık sonrası yürüyemez hale geldi.

Dört tekerlek taktığı eski bir tahta parçasını elleriyle iterek hareket etmeye çalışan Kurkmaz yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutundu. 672 liralık yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalışan Aişe Nine, “Yardım bekliyorum. Bana baksınlar, ayağa kaldırsınlar" diye konuştu. Kurkmaz, ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir defa da olsa konuşmak istediğini sözlerine ekledi.


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