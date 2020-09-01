Tarihi camiler için klima uyarısı

Tarihi camilerin duvarlarında monte edilen klima motorları yapılara zarar veriyor. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, "Avrupa’da bu bağlamda hiçbir 400 yıllık, bin yıllık bir kilisede kesinlikle böyle bir klima görme şansınız yok. Ama bizde bir moda haline geldi" dedi. Dilbaz, “Bu tarihi yapılar zaten taş yapı, yığma taş sistemi olduğu için kışın sıcak, yazın serin oluyorlar. Klimaya ihtiyaç yok” dedi.