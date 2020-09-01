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  3. Tarihi camiler için klima uyarısı
01 Eylül 2020 Salı 21:12 | Son Güncelleme:

Tarihi camiler için klima uyarısı

Tarihi camiler için klima uyarısı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan camilere klima darbesi vuruldu.

Tarihi camilerin duvarlarında monte edilen klima motorları yapılara zarar veriyor. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, "Avrupa’da bu bağlamda hiçbir 400 yıllık, bin yıllık bir kilisede kesinlikle böyle bir klima görme şansınız yok. Ama bizde bir moda haline geldi" dedi. Dilbaz, “Bu tarihi yapılar zaten taş yapı, yığma taş sistemi olduğu için kışın sıcak, yazın serin oluyorlar. Klimaya ihtiyaç yok” dedi.

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