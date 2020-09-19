Tansiyon ilaçları Kovid-19'a karşı güçsüzleştirmiyor

Dünya bu sorunun yanıtını ararken bu hastaların endişesini giderecek yeni araştırma, Acıbadem Sağlık Grubu’nda yapıldı. Araştırma; 247 hastayı kapsadı ve kalp sağlığı alanında referans dergilerin başında gelen Journal of Human Hypertension’da yayınlandı. Sonuç; yüksek tansiyon ilaçları, Kovid-19’a karşı, hastayı güçsüz hale getirmiyor. Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılardan Kardiyolog Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez ve Prof. Dr. Burak Pamukçu; hipertansiyonu olan hastaların COVID-19 hastalığı gelişmesi halinde tansiyon ilaçlarına devam etmelerinin uygun olacağı ve hastalığa yakalanma riskini artırabilir korkusuyla hipertansiyonu olan kişileri ilaçlarını bırakmalarının doğru olmadığını açıkladılar. Araştırmacılar, “Salgın sürecinde artan toplumsal stres ve kişilerin kaygı seviyesi, uzun süre evde kapalı kalma, hareket azlığı, kilo alma, hastalık korkusu ile fazla beslenme gibi faktörlerle kan basıncı seviyelerinin önceki döneme göre yüksek seyretme eğiliminde olduğunu, dolayısıyla mevcut ilaçlarını bırakmanın ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini” belirttiler.