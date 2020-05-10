Tam tahıllı ekmekler tok tutar

Ramazan ayında oruçla birlikte beslenme alışkanlıklarımız da tamamen değişir. Özellikle uzun süre aç kalıp iftarda yemeğe fazla yüklenmek ne kadar yanlış bir davranışsa, sahur öğününü atlamak da sağlık açısından bir o kadar zararlıdır. Sahur öğünü atlanır veya sahurda doğru beslenilmezse; kişi kendini gün boyu halsiz, yorgun ve bitkin hissedebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt Deniz Şafak, "Kahvaltılıkların yanında yenilecek ekmek veya diğer hamur işlerinde de doğru tercihler yapılmalıdır. Ekmek yenilecekse tam tahıl ekmekleri her zaman öncelikli olmalıdır. Sadece sahurda değil diğer zamanlarda da doğru ekmek seçimi önemlidir. Tam tahıllı ekmekler hem daha tok tutar hem de beyaz ekmeğe göre daha çok B vitamini içerir. Ayrıca lifli olması sebebiyle Ramazan'da oluşabilecek kabızlık şikayetinin giderilmesine de yardımcı olur. Vitamin ve lif ihtiyacının en önemli kaynakları sebze ve meyvelerdir. Bu nedenle iftarda olduğu gibi sahurda da sebzelere ve meyvelere mutlaka yer verilmelidir. Sebze ve meyveler söğüş olarak yenilebileceği gibi az yağlı salatalar da yapılabilir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi ve vücut direncinin artması için de mevsim meyvelerinden bir porsiyon mutlaka yenmelidir. Örneğin sahurda karpuz tüketmek iyi bir seçenek olabilir."

