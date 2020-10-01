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01 Ekim 2020 Perşembe 21:50 | Son Güncelleme:

Tahta bacak engelli ailesi için yollarda

Tahta bacak engelli ailesi için yollarda

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Mahsun Karagöz, görme engelli babası ve zihinsel engelli kardeşine bakabilmek için şehir şehir gezerek tahta bacak gösterileri yapıyor.

Sanayide kendi imkanlarıyla tahta bacakları hazırlayan ve yaklaşık 4 ayda gösteriler için kendisini geliştiren Mahsun Karagöz, 5 yıldır Türkiye'nin farklı kentlerinde çocukları eğlendirerek ailesinin geçimini sağlıyor.

Tahta bacakla 3 metre 40 santimetre boya ulaştığını söyleyen Mahsun Karagöz, “Düşersem kemiklerimin yüzde 60'ının kırılma ihtimali var. Aileme bakabilmek için bu riski almak zorundayım ama daha iyi şartlarda çalışmak isterdim” dedi.  

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