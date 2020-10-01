Tahta bacak engelli ailesi için yollarda

Sanayide kendi imkanlarıyla tahta bacakları hazırlayan ve yaklaşık 4 ayda gösteriler için kendisini geliştiren Mahsun Karagöz, 5 yıldır Türkiye'nin farklı kentlerinde çocukları eğlendirerek ailesinin geçimini sağlıyor.

Tahta bacakla 3 metre 40 santimetre boya ulaştığını söyleyen Mahsun Karagöz, “Düşersem kemiklerimin yüzde 60'ının kırılma ihtimali var. Aileme bakabilmek için bu riski almak zorundayım ama daha iyi şartlarda çalışmak isterdim” dedi.