Süt ve yoğurt zayıflamaya yardımcı

Kalsiyumun bu şekilde zayıflamayı kolaylaştırıcı etkisinin vücudumuz tarafından sentezlenen kalsitiriol denen hormon düzeyini dengelemesi ve vücudumuzdaki yağların depolanmasının azaltması şeklinde açıklanmaktadır. Dahiliye Uzmanı Dr. Ayça Kaya “Tam yağlı süt veya yoğurt öneriyorum. Çünkü bu beslenme temelde az yağlı, kısmi vejeteryan beslenme olduğu için vücudun ihtiyacı olan yağ da tam yağlı süt ürünlerinden alınabiliyor. Yağın aynı zamanda mide boşalma zamanını uzattığını ve kişiyi daha geç acıktırdığını ve daha uzun sure tok tuttuğunu da biliyoruz” diye konuştu.