Süt ülseri tetikler

Ülserin bazen hiçbir belirti vermeden kanama ve delinme gibi durumlara neden olabildiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, “Mide yanmasını önlemek için içilen süt bile ülser rahatsızlığını ileri seviyelere götürebilir. Zeytin çekirdeğinin yutulması, patates suyunun içilmesi, şeker kamışı ve papatyayı kaynatıp içmek gibi bazı önerilerin bugün ülser yakınması olan hastalara yapıldığını ve hastalarımız tarafından uygulandığını biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar doğru ve bilimsel değil” dedi.

ÜLSERDEN KORUNMAK İÇİN 7 ÖNERİ



• Sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı uygulayın.

• Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal etmeyin.

• Çay ve kahveyi sınırlayın.

• Uzun süre aç kalmayın.

• Yeterli sıvı alın.

• Küçük porsiyonlar tüketin.

• Tatlı olarak sütlü tatlıları, taze meyveleri tercih edin.