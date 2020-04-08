Süt alerjisi karın ağrısıyla kendini gösteriyor

Bütün besinleri dengeli olarak içinde bulunduran sütün besleyici değeri de çok yüksek. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden bağırsak kanserini önleyici etkisine kadar pek çok faydası bulunan süt, alerjik etkisi nedeniyle bazı kişilerde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara neden olabiliyor.

PROTEİNE KARŞI GELİŞEN TEPKİ



Ayrıca içeriğindeki yağ oranı nedeniyle fazla tüketilmesi kilo problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle süt içerken bilinçli olmak ve bazı reaksiyonlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, “İnek sütü içindeki proteine karşı vücutta gelişen tepkilere “inek sütü proteini alerjisi” deniyor. Laktoz intoleransı ve alerjisi olan bireylere süt kesinlikle önerilmiyor. Süt alerjisi olan bireylerde genelde aile hikayesi de bulunuyor. Bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olduğu erken bebeklik döneminde özellikle inek sütü alerjileri görülüyor. Sıklıkla egzama veya deri döküntüleri, kramplar, karın ağrısı, kusma, ishal veya kabızlık olarak kendini gösteriyor” diyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KEÇİ SÜTÜ TERCİH EDİN



Bebeklerin 1 yaşına kadar temel besin kaynağı anne sütü. 1 yaşından sonra çocukların besinlerin üçte birini anne sütünden almaları gerekiyor. Bu yaşta sadece anne sütü ile beslenme çocuğun diğer besinleri almasını engelleyebiliyor. 1 yaşından sonra inek veya keçi sütü tüketmeleri sağlık açısından faydalı. Keçi sütünün protein, kalsiyum ve fosfor oranı yüksek, sindirimi kolay. Aynı zamanda da inek sütüne göre daha az alerjik. Yapılan bir çalışma, keçi sütü ile beslenen çocukların inek sütü ile beslenenlere göre daha kilolu, uzun boylu ve iskelet sistemlerinin daha kuvvetli olduğu ortaya çıktı.