Survivor'da Sercan ile Nisa arasında sürpriz yakınlaşma! Ada da aşk kokusu var...

Dominik’te çekimleri yapılan Survivor’da, sürpriz bir aşk gündeme geldi! Ünlüler takımında yarışan Sercan'ın, Gönüllüler de yer alan Nisa'dan hoşlandığı öne sürüldü. Sercan, geçtiğimiz hafta ekip arkadaşı Barış’ın bir sırrını karşı tarafa verdiği için tartıştıklarını söyledi. Bu sırrın bir gönül meselesi olduğu ortaya atıldı. İddialara göre, Sercan, Nisa'dan hoşlanıyordu... Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay da aşkı ele verdi. Sercan kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı. Sercan’ın ayrıca yayımlanan yeni fragmanda yemek yarışması için Nisa'ya ‘Kıyamıyorum Nisa’ya. O yesin’ sözleri dikkat çekti.