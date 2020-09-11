Sürekli açlık hissinin suçlusu: Gizli şeker

Ani acıkmalar, öğün sayısının artması, bir anda kilo almak gizli şekere işaret ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Sedat Işık, “Gizli şekerin tedavisini yaşam tarzı ve beslenme oluşturur. Amaç kan şekeri düzeyini normal seviyelere çekmektir. Bu kapsamda tamamen kişiye özel bir beslenme ve egzersiz programı hazırlanır. Kişinin daha sağlıklı beslenmesi, şekerden uzak durması, daha fazla hareket etmesi sağlanır. Bu sayede diyabete yakalanma riski en aza indirilir” diye uyarıyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?



• Fazla kilo problemi olanlar,

• Ailesinde diyabet öyküsü olanlar,

• Bel çevresi genişliği erkeklerde 102 kadınlarda 88 santimin üzerinde olanlar,

• Trigliserid düzeyi yüksek olan kişiler,

• HDL kolesterol düzeyi düşük olanlar,

• Hipertansiyon hastaları risk altındadır.