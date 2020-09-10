Su tulumbası hırsızlarına ilginç not

Tulumba kısa süre sonra çalındı, hayırsever vatandaş tekrar yaptırdı. Fakat bunun sonu gelmedi, bugüne kadar 20 kez su tulumbası çalındı. Duruma bir son vermek isteyen Yaşar, çareyi hırsıza not bırakmakta buldu. Yaşar, bir levhaya 'Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma' yazıp, numarasını bıraktı.