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10 Eylül 2020 Perşembe 21:54 | Son Güncelleme:

Su tulumbası hırsızlarına ilginç not

Su tulumbası hırsızlarına ilginç not

Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde yaşayan İslam Yaşar, vatandaşların su içmesi için su kuyusunun üzerine tulumba yaptırdı.

Tulumba kısa süre sonra çalındı, hayırsever vatandaş tekrar yaptırdı. Fakat bunun sonu gelmedi, bugüne kadar 20 kez su tulumbası çalındı. Duruma bir son vermek isteyen Yaşar, çareyi hırsıza not bırakmakta buldu. Yaşar, bir levhaya 'Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma' yazıp, numarasını bıraktı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

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