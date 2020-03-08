Spor sonrası meyve suyu için

Prof. Dr. Neriman İnanç: “Meyve suları, vücudun sıvı gereksinimini karşılamanın yanı sıra, içeriğindeki antioksidan ve mineraller ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda meyve sularında bulunan doğal şekerler vücuda enerji verip, dinç kalmasını sağlar” dedi. Egzersiz yapanlar ve sporcular için önemli bir besin öğesi olan potasyum kaynakları arasında sebze ve meyveler bulunduğunu söyleyen İnanç: “Özellikle içilen bir bardak vişne, portakal ve kayısı suyu, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. Bu nedenle egzersiz sonrasında belirtilen meyve sularının tüketimi kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konabilmesinde yardımcı oluyor” diye ekledi.

