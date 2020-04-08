Spor salonuna ihtiyacınız yok

Sağlıklı beslenme ve hareket karantina döneminde herkes için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ‘Evde Hareket Her Bedene İyi Gelecek’ harekatı başlatan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Ülke içinde alınan kurallara toplum olarak uymamız hayati önem taşıyor. Bunun yanında hareketsizliğin genç veya yaşlı tüm bedenlere olan zararı gün sonunda sağlığımızı olumsuz etkilememeli. Bu sebeple, vakıf çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile harekete geçiyoruz” dedi.

HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ



Vakfın üyesi Spor eğitmeni Semra Demirer de, “5 ile 18 yaş arası günde ortalama 60 dakika, diğer yaş gruplarının da haftada en az 150 dakika egzersiz yapması sağlıklı olacaktır. Evdeki birçok ekipmandan faydalanabiliriz, yer paspası sopası ile bütün omuz çevresi kaslarımızı esnetebiliriz” diye konuştu.

Türk Böbrek Vakfı gönüllüsü Hasan Yalnızoğlu, “İp atlamak veya atlıyor gibi kısa sıçrama hareketleri, su dolu pet şişelerle belirli hareketler yapılabilir. Ağırlıklar avuç içindeyken kolları yana açmak, öne kaldırmak, dirsekler yanda yukarı-aşağı indirip kaldırmak omuzlar için, eller önde dizler ile çömelip kalkmak bacaklar ve kalça için pet şişeyle evde yapılabilecek pratik egzersizlerdir” dedi.