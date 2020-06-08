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  3. Sosyal izolasyonda evde kadının rolü
08 Haziran 2020 Pazartesi 23:41 | Son Güncelleme:

Sosyal izolasyonda evde kadının rolü

Sosyal izolasyonda evde kadının rolü

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ortaklığı ile sosyal izolasyon döneminde ‘‘Evde Kadının Rolü ve İş Yaşamına Etkisi' konusuna dikkat çekmek adına farkındalık projesi hayata geçirildi.

Sosyal izolasyon döneminde evden çalışan kadınların yaşadıkları sorunların konuşulduğu webinarda CitiPR Ajans Başkanı Derya Aslan ve Feveran İletişim Kurucu Ortağı Tülin Çeneli Dönmez gençlerle buluştu. 

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