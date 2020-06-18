Son dakika haberi: İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak mı? İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? İşte cevabı...

İstanbul'da maske takmanın zorunlu olup olmayacağı uzun süredir tartışılıyordu. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca 3 ilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi için öneride bulunulduğunu açıkladı. Bu üç il arasında nüfusu en kalabalık olan İstanbul da yer alıyordu. Konuyla ilgili Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Peki, İstanbul'da maske takma zorunluluğu var mı? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Son dakika haberine göre İstanbul'da maske takmak zorunlu hale geldi. Buna göre bundan sonra İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak olacak. Kurala uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması olduğu belirtildi. Açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu kaydedildi.