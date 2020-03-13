Solunum yetersizliğinde egzersiz tedavisi şart

Prof. Dr. Gazi Gülbaş, “Bu durum hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına ve sosyal yaşamdan mahrum kalmasına neden oluyor. Kronik solunum yetersizliği aynı zamanda hastanın tedaviye uyumunu da olumsuz etkiliyor. Pulmoner rehabilitasyon ise; kronik solunum yetersizliği olan hastalarının fiziksel ruhsal durumlarını düzeltmeyi ve sağlık durumunu iyileştirici kalıcı davranışlar kazandırmayı hedefleyen tedavi yöntemi. Kronik solunum problemi olan hastalarda pulmoner rehabilitasyon ile günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığın azaltılması, fonksiyonel kapasitenin mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartılarak bireyin kendine yeter hale getirilmesi ve bağımsızlaştırılması amaçlanıyor. Böylece kronik solunum yetersizliği olanlar için daha özgür bir yaşam mümkün oluyor” dedi. Gülbaş, tedavi yöntemini şöyle özetledi: “Bu tedavi yöntemi hasta değerlendirmesini takiben bireysel egzersiz programı hazırlanıyor. Başlangıç değerlendirme testlerinin sonuçlarına göre bir egzersiz programı hazırlanıyor. Egzersiz programının yoğunluğu, giderek artacak şekilde haftada 2-5 gün ve 20-90 dakika süreyle bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirleniyor.”