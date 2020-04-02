Sokaktaki çocukları Alo 183 ile kurtarın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin salgınla mücadele ettiği süreçte, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukları korumaya yönelik hizmet veren mobil ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdı.
19 binden fazla çocuğun sokaktan kurtarıldığını açıklayan yetkililer, “Bir çocuğun sokakta çalıştırıldığını veya dilendirildiğini görenler, 7 gün 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet veren Bakanlığın, "Alo 183 Sosyal Destek Hattı"nı arayıp durumu bildirebiliyor. Böylelikle mobil ekiplerin hızla çocuğun bulunduğu alana ulaşması sağlanıyor” dedi.