Sokakların gönüllü temizlikçisi

İki yıl önce bir trafik kazasında eşini kaybeden Bayrak, eşini kaybının ardından tüm zamanını evinin bulunduğu sokağı temizleyerek geçirmeye başladı. Bayrak, bir süre sonra mahalle camisinin de temizliğini yapmaya başladı. Özellikle ramazan ayında gönüllü olarak caminin halı ve camlarının temizliğini yapan Bayrak, diğer zamanlarda ise cami avlusundaki çöpleri süpürerek, çiçeklerin bakımını gerçekleştiriyor.