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  3. Sokakların gönüllü temizlikçisi
05 Eylül 2020 Cumartesi 21:57 | Son Güncelleme:

Sokakların gönüllü temizlikçisi

Sokakların gönüllü temizlikçisi

Sinop'ta 57 yaşındaki emekli Canan Bayrak, evinin bulunduğu mahalledeki sokağı ve sokaktaki caminin gönüllü temizliğini yapıyor.

İki yıl önce bir trafik kazasında eşini kaybeden Bayrak, eşini kaybının ardından tüm zamanını evinin bulunduğu sokağı temizleyerek geçirmeye başladı. Bayrak, bir süre sonra mahalle camisinin de temizliğini yapmaya başladı. Özellikle ramazan ayında gönüllü olarak caminin halı ve camlarının temizliğini yapan Bayrak, diğer zamanlarda ise cami avlusundaki çöpleri süpürerek, çiçeklerin bakımını gerçekleştiriyor.

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