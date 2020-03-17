Özellikle çocuk ve gençlerin tuz tüketimi konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, “Yüksek oranda tuz tüketimi çocukların ilerki yaşamlarında hipertansiyon gelişimine yatkınlığa sebep oluyor” dedi. Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, “Tadına bakmadan yemeklere tuz eklemeyin ve sofradan tuzluğu kaldırın. Yemeği hazırlarken veya pişirme sırasında ilave edilen tuzu azaltın. Onun yerine baharatlar, soğan, sarımsak, biber gibi doğal lezzetler kullanın. Evde yapılan turşu, salça, tarhana, kurutularak saklanılan gıdaları hazırlarken daha az tuz kullanın veya daha az tüketin. Tuzun büyük bir kısmını satın alınan gıdaların içinde olduğunu; beyaz ekmek, pizza, pide, poğaça, siyah zeytin gibi besinlerin tuz içerdiğini unutmayın” diye uyardı.