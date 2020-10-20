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20 Ekim 2020 Salı 21:37 | Son Güncelleme:

SMA hastası Ayça bilim insanı olma yolunda

SMA hastası Ayça bilim insanı olma yolunda

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla 16 yıldır mücadele eden Ayça Şahin, bilim insanı olmayı hedefliyor.

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla 16 yıldır mücadele eden, azmi ve ailesinin desteğiyle tedavisinde büyük ilerleme göstererek Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun olmayı başaran Ayça Şahin, bilim insanı olmayı hedefliyor. 23 yaşındaki Ayça Şahin, "SMA, tedavi edilmediği takdirde ilerleyen bir hastalık. Genetik okuyarak diğer hastalara faydam olsun istedim. Yüksek lisansı nörobilimde yapmaya başladım" dedi.

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