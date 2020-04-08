Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7607
  • 7,3649
  • 358.553
  • 93225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Sirke değil, çamaşır suyu kullanın

Sirke değil, çamaşır suyu kullanın

Sirke değil, çamaşır suyu kullanın

Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok alışkanlığımız değişti.

Sirkenin temizlikte kullanımı arttı. Ancak koronavirüsün ardından sirkenin yüzey temizliğinde, mutfak ve banyoda kullanımının da arttığı görülüyor. Koronavirüsün bulaşıcılığının sirke ile önlenmesinin söz konusu olmadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Beril Bahadır Erdoğan özellikle sosyal medyada yayılan her habere itibar edilmemesi ve bilimsel verilerden yararlanılması gerektiğini kaydediyor. Buna karşın bir ölçeğe 10 ölçek su ile sulandırılan çamaşır suyu, virüsü öldürmede etkili oluyor.


Koronavirüs son verileri

Koronavirüs son verileri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yüksek tansiyon hastalarını koronavirüsten koruyan 6 öneri

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Çanakkale Boğazı'ndan geçti