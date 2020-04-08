Sirke değil, çamaşır suyu kullanın

Sirkenin temizlikte kullanımı arttı. Ancak koronavirüsün ardından sirkenin yüzey temizliğinde, mutfak ve banyoda kullanımının da arttığı görülüyor. Koronavirüsün bulaşıcılığının sirke ile önlenmesinin söz konusu olmadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Beril Bahadır Erdoğan özellikle sosyal medyada yayılan her habere itibar edilmemesi ve bilimsel verilerden yararlanılması gerektiğini kaydediyor. Buna karşın bir ölçeğe 10 ölçek su ile sulandırılan çamaşır suyu, virüsü öldürmede etkili oluyor.