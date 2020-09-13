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13 Eylül 2020 Pazar 01:14 | Son Güncelleme:

Siri akıllanacak

Siri akıllanacak

Apple, Siri etkinleştirmelerini minimumda tutacak teknoloji üzerinde çalışıyor.

Apple kullanıcıları, kişisel asistan Siri’nin soruları anlayamadığını ve yanlış cevaplar verdiğini belirtmişti. Apple Watch ve HomePod akıllı hoparlörde de Siri kendiliğinden aktif hale geliyordu. Kişisel asistan Siri ile ilgili birtakım şikayetlerin ortaya çıkmasının ardından Apple harekete geçti. Apple’ın patent başvurusuna göre şirket, Siri etkinleştirmelerini minimumda tutacak teknoloji üzerinde çalışıyor. Siri, gelecek güncellemelerle birlikte çok daha akıllı olacak. 

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