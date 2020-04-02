Sıradışı tedbir #ağaçtakal

'BU KADAR DA OLMAZ' DEDİRTTİ



Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, salgın döneminde aldığı tedbirle ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. 63 yaşındaki İsmail Çetin ile 60 yaşındaki eşi Fatma Çetin, ormanın içinde bir ağacın dallarına ev yaparak orada yaşamaya başladı.

Torunlarını çok özlediğini söyleyen Fatma Çetin, “Her gün resimlerine bakıp ağlıyorum. Onlar gelmek istiyorlar yanımıza ama kabul etmiyorum. Herkes evinde otursun, inşallah bugünleri de atlatacağız” dedi.

İsmail Çetin, “Yaşamak güzel, kimse ölmek istemez yaşamayı ister. Onun için temiz hava ve bol güneşolduğu için doğaya kaçtık, doğada yaşamaya başladık” diye konuştu.

KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORLAR



Eşinin şeker hastalığı sebebi başta olmak üzere yaşlarını da göz önünde bulundurarak böyle bir yöntemi uygulamaya başladıklarını söyleyen İsmail Çetin, yakın çevresi başta olmak üzere hiç kimseyle görüşmediklerini, ağacın etrafına kimseyi yaklaştırmadıklarını dile getirdi.